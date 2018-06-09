منتخب الناشئات «أ» يعزز صدارته بخماسية نظيفة

دبي (الاتحاد)

عزز منتخبنا الوطني للناشئات تحت 15 سنة (أ) صدارته البطولة الرمضانية لكرة قدم السيدات تحت 18 سنة، بتغلبه على منتخب الشابات، في الجولة الثانية وقبل الأخيرة للبطولة، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، على الملعب العشبي باتحاد الكرة في دبي، ليصل بهذه النتيجة للنقطة السادسة له، سجل أهداف اللقاء، اللاعبات شهد خالد ثلاثة أهداف «هاتريك»، غالية عبدالرزاق، وسندية غريب المزروعي.

في حين سيطر التعادل على مباراة منتخب الشابات تحت 18 سنة، مع منتخب الناشئات تحت 16 سنة (ب)، في المباراة الثانية والأخيرة للجولة الثانية، بنتيجة ثلاثة أهداف لكلٍ منهما، سجل أهداف منتخبنا الوطني للشابات، اللاعبات موزة الكعبي، عيدة جمال، وفاطمة النوبي، في حين سجلت اللاعبات فاطمة خالد، ريم سعد، وغدير علي لمنتخبنا الوطني للناشئات. وبنهاية الجولة الثانية، احتل منتخب الناشئات (أ) صدارة ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط، يليه في المركز الثاني منتخب الناشئات (ب) برصيد 4 نقاط، ثم منتخب الشابات برصيد نقطة واحدة، ويأتي فريق أكاديمية دبي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. بدوره أكد عزام غوتوق مدرب منتخب الشابات تحت 18 سنة، على أنه سيتم الاستفادة من تلك المباريات، لعلاج السلبيات التي ظهرت على الأداء، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبت اليوم، ونستعد جيداً للتصفيات الآسيوية تحت 19 سنة المقبلة.

وأوضح مدرب منتخب الشابات، أن قوام المنتخب الحالي يضم 8 لاعبات من الأساسيات، والبقية من المنضمين حديثاً لصفوف أبيض الشابات، بعد خسارتنا لجهود 3 لاعبات مميزات من اللاعبات الأساسيات، بعد تفرغهن للدراسة وابتعادهن عن ممارسة نشاط الكرة، والجميع يتذكر المستوى الممتاز الذي قدمه هذا المنتخب تحديداً منذ عامين في البطولة الإقليمية الآسيوية التي أقيمت في البحرين، عندما تمكنا من الفوز في 5 مباريات وتعادلنا في مباراة واحدة، وخسرنا لقب البطولة بفارق هدف واحد، وحصلنا على المركز الثاني والميداليات الفضية.