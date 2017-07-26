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بطولة فيشي الدولية لجمال الخيل في فرنسا

مربط دبي يكسب 5 ميداليات ولقب الأفضل لـ «الرشيم»
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تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)

حصد مربط دبي للخيول العربية 5 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية ولقب أفضل خيل في بطولة فيشي الدولية لجمال الخيل العربية بفرنسا التي اختتمت أمس، في أجواء تنافسية مثيرة بين أبطال المرابط وخيولها المنتقاة لتحقيق إنجاز في منافسات تعتبر سنويا مقياسا للإنتاج العالمي قبيل أقوى البطولات منها بطولة كل الأمم في ألمانيا وبطولة العالم في باريس، وهما بطولتان لا يزال صدى التألق الجمالي لمربط دبي يتردد بمجدهما في أوساط مجتمع الخيل العربية الأصيلة لما أنجزه فيهما المربط من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ منافسات وبطولات الخيل العربية.

وتميز «دي ابن رشيم» المنحدر من نسل الفحل «أف إي إل الرشيم» والفرس أنجليكا في بطولة المهور بعمر السنة محرزا الذهبية متفوقا على «لذيذ الشحانية» للفرنسي كوميت ميشيل و«ريان آر ي» للخيالة السلطانية.

وتألقت «دي وصايف» ابنة الفحل «وادي الشقب» والفرس «رويال أميرة» مع الذهب في بطولة المهرات بعمر السنة متفوقة على «برنسيس مروان آر سي» للخيالة السلطانية ورفيقتها في المربط «دي فضة» ابنة الفحل «شنغهاي إي إيه» والفرس «دي جوان» التي حازت على الميدالية البرونزية.

وأحرز «دي خطاف» ابن الفحل رويال كالرز والفرس «دي جوان» الميدالية الذهبية لبطولة الأفحل متفوقا على «جاهامال ديكارتيري» للفرنسيين مانتيليري جان وكوتي آن وعلى «جانجيس» للإيطاليين جيمار إس آر وفيطور يوجانتيلي.

وحازت «دي يارا» ابنة الفحل «أف إي إل الرشيم» والفرس «فراسيرا ماشارا» الميدالية الفضية لبطولة الأفراس مطاردة «جومانا ديلبالادوزوتو» لمربط الصقران ومتفوقة على «جميلة العاديت» للخيالة السلطانية. ... المزيد
     
 

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