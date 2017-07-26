«خورفكان للمعاقين» يعسكر في سلوفاكيا وطاجيكستان

خورفكان (الاتحاد)

تغادر فرق ألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال في نادي خورفكان للمعاقين للمغادرة إلى معسكري سلوفاكيا وطاجيكستان اليوم وغداً ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، حيث تضم بعثة سلوفاكيا 20 فرداً من فريقي ألعاب القوى وتنس الطاولة، بينما تضم بعثة طاجيكستان 9 أفراد من لاعبي رفع الأثقال وبعض المسؤولين الإداريين.

ويترأس محمد القواضي بعثة سلوفاكيا التي تضم أيضاً الدكتور مصباح جعفر مديراً فنياً وسومر مرشد مدرب الكراسي المتحركة وأيمن محمد علي، مدرب ألعاب القوى ونواف الكعبي، مدرب تنس الطاولة، واللاعبين مريم المطروشي، عائشة الخالدي، عبد الله المسباحي، يوسف الكعبي، حسن ملاليح، راشد الزيودي، جمعة الطنيجي، فهد الزيودي، عبد العزيز كمزاري، نايف المزروعي، عبد العزيز الكندي، عبيد الملاحي وسعيد الظنحاني، إلى جانب راشد شولاكندي عامل مهمات، فيما يرأس بعثة طاجيكستان أحمد القاضي وتوليه زاروف مدرباً وحسان الشرع اختصاصي علاج طبيعي واللاعبين مريم الزيودي، موزة الزيودي، راشد حسن، سيف الزعابي، وعبد الله خلفان.

ووجه مجلس إدارة النادي جميع أفراد البعثة بضرورة الالتزام التام بالتعليمات وتمثيل الدولة بالصورة اللائقة وتحقيق الاستفادة الممكنة من المعسكر وتنفيذ التعليمات والظهور بالشكل اللائق وعكس الصورة المشرفة لأبطال الدولة.

ويحرص مجلس إدارة النادي على توفير أفضل الظروف لدعم الأنشطة الرياضية وتحقيق التطلعات المرجوة، والاحتكاك مع أفضل المدارس في الأنشطة المختلفة للوصول إلى تحقيق الإنجازات التي تعزز الحضور القوي للنادي.

وعقد مسؤولو النادي اجتماعاً مع المغادرين من البعثتين لوضع اللمسات الأخيرة والتأكيد على أهمية المرحلة التي تنتظرهم وضرورة تنفيذ جميع التعليمات الإدارية لضمان نجاح المعسكر، كما شهد الاجتماع الحديث عن إنجازات الفقيد عبدالله حيايي ودوره في رفع رايات الدولة في المحافل الخارجية.

وقال لؤي سعيد علاي، رئيس اللجنة الرياضية وإداري بعثة سلوفاكيا، إن التحضيرات المقررة في الفترة المقبلة تدعم جاهزية اللاعبين للمنافسة على تحقيق أفضل النتائج التي تعزز الحضور القوي للنادي على المستويات كافة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة من إدارة النادي في تهيئة الظروف المناسبة أمام الإعداد المناسب الذي يقودهم لتحقيق تطلعاتهم المرجوة.