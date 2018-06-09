بني ياس ينهي علاقته مع الهاشمي وعمر ودرويش

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أنهت شركة نادي بني ياس لكرة القدم علاقتها مع حارس المرمى محسن الهاشمي، ولاعبي خط الوسط عامر عمر ودرويش محمد بالتراضي، بعدما وقع ثلاثتهم على مخالصات مالية. وأكد الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، أن التوقيع على مخالصات مع اللاعبين الثلاثة، جاء ضمن مساعي الشركة إلى إعادة ترتيب الأوراق الفنية للفريق الأول، موجهاً شكره وتقديره للاعبين الثلاثة، ومتمنياً لهم التوفيق في تجاربهم الاحترافية المقبلة.

وكشف الحارثي عن توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعبين يوسف جابر وحبوش صالح لتجديد عقديهما، مؤكداً انتهاء المفاوضات معهما، حيث يعدان من أبناء النادي، فيما من المنتظر أن يقوما بالتوقيع على عقودهما الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، علماً بأن النادي نجح النادي في التجديد للمدافعين عبدالسلام محمد ومبارك المنصوري قبل عدة أيام.

وبخصوص ملف المحترفين الأجانب، أكد الحارثي أن الشركة قامت برفع عدد من الأسماء إلى المدير الفني الكرواتي كرونسلاف جوريتش للدراسة، لافتاً إلى أن اللجنة الفنية وقفت خلال الفترة الماضية على عشرات السير الذاتية للاعبين، في حين يتطلع النادي إلى انتقاء الأسماء الأفضل القادرة على تلبية تطلعات النادي في الموسم المقبل.