الزعابي ومعيوف في تحدي باريس وبروكسل

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد ألعاب القوى عن خطة إعداد المنتخبات خلال المرحلة المقبلة والتي بدأت عقب المشاركة في البطولة العربية في تونس مؤخراً وحتى موعد بطولة آسيا للصالات والمقرر انطلاقتها في تركمانستان 27 سبتمبر المقبل بما يحقق الأهداف والاستراتيجية الطموحة.

ويشارك سعود الزعابي ومعيوف حسن في سلسلة من اللقاءات القوية تبدأ ببطولة باريس اليوم، ثم بطولة بروكسل يوم السبت المقبل ويشاركان أيضاً في لقاء لكسمبورج الدولي يوم الأحد المقبل في ختام المرحلة الأولى من خطة إعدادهما ويتفرغ بعدها سعود الزعابي لمشاركته في بطولة العالم بلندن في سباق 800 متر والمقرر إقامتها من 5 إلى 7 أغسطس المقبل.

ويستأنف سعود الزعابي ومعيوف حسن معسكرهما بالمغرب 8 أغسطس ويستمر حتى 19 سبتمبر ليغادرا وزميلتهما علياء محمد سعيد وفريق التتابع 4×400 متر للمشاركة في بطولة آسيا للصالات المقررة من 20 وحتى 27 سبتمبر المقبل في تركمانستان.

وكان سعود الزعابي ومعيوف حسن قد شاركا في اللقاء الدولي بمدينة أفران المغربية وسجل الزعابي في سباق 800 متر زمن وقدره 1:51 دقيقة، فيما سجل معيوف في نفس السباق 1:52 دقيقة وسجل الفائز بالمركز الأول 1:49:70 دقيقة، ويعتبر لقاء أفران إحدى البطولات الصعبة نظراً لوقوع أفران في منطق مرتفعة بحوالي 1700 قدم عن سطح الأرض.

وشارك سعود الزعابي في اليوم التالي في سباق 1500 متر وقد جاء في المركز الخامس بزمن 4:4 دقائق في حين سجل الفائز بالسباق 4:2 دقائق، وكان تأثير ارتفاع المنطقة واضحاً على أداء اللاعبين.

من جهة ثانية، تواصل علياء محمد سعيد استعداداتها بمنطقة سلولطا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في مسابقتي 5000 متر و10000 متر في بطولة العالم بلندن في أغسطس المقبل، وتبقى مشاركة علياء من عدمها مرهونة بالتجربة التي تخوضها الأحد المقبل بأديس أبابا للاطمئنان على شفائها والتأكد من زوال آلام كاحل القدم وفق التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاجها وفي حالة عدم مشاركتها في بطولة العالم سوف تخضع لبرنامج علاجي ثم تبدأ استعداداتها للمشاركة في بطولة آسيا للصالات سبتمبر المقبل ضمن برنامج اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتخوض فاطمة يوسف الحوسني معسكراً في المركز الأولمبي المغربي بدأ 20 يوليو ويستمر حتى 10 أغسطس استعداداً للموسم المقبل، وذلك في إطار التعاون بين الاتحاد والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، كما تستعد لاعبات المنتخب علياء يوسف الحمادي وعلياء فؤاد المعمري وفاطمة ميرزا ومريم يوسف أحمد ومريم يوسف محمد ولطيفة عيسى الكعبي ومهرة عبدالرحيم للاستحقاقات المقبلة تحت إشراف مدربتهم جالينا بري جادينا في دبي.

وعاد خالد خليل رمضان لينهي الامتحانات الخاصة به ثم يتوجه مرة ثانية إلى أفران المغربية ليلتحق بالمعسكر للمرحلة الثانية وحتى أكتوبر المقبل استعداداً للدورة الآسيوية.