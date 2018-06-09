رأس الخيمة (الاتحاد) ​

انتظر قدامى الجالية السودانية ركلات الجزاء الترجيحية للفوز على نجوم الرمس القدامى 5-4 بعدما خيم التعادل 1-1 على الوقت الأصلي للقاء الودي، الذي استضافه نادي الرمس أمس الأول، في إعادة لمشهد من الزمن الجميل بين نجوم أثروا الساحات الرياضية بإبداعهم، وذلك بحضور أحمد محمد بن جمعة، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، وأبوبكر عواد، الأمين العام للنادي السوداني، وضيف الشرف الدكتور الهادي الطيب، إلى جانب جماهير كبيرة غصت بها مدرجات استاد نادي الرمس، حيث تفاعلت مع المهارات الفردية للاعبي الفريقين، خصوصاً النجم السعودي أحمد نيازي الذي شارك بصفة استثنائية مع فريق الرمس.​

وتقدم قدامى الجالية أولاً عن طريق ماهر حسن، ثم أدرك أحمد نيازي التعادل للرمس قبل صافرة النهاية، حيث أحرز أهداف الرمس في ركلات الترجيح عمار الدوخي، عبدالله مال الله، أحمد نيازي وعلي ربيع، في حين أخفق محمد الحمر وجاسم موسى في هز الشباك، بينما أحرز للجالية فوزي التعايشة، جميل، أسامة طه، ماهر حسن، الريح رضوان، وأدار اللقاء الحكم سعيد المنصوري.​

وضمت تشكيلة قدامى الرمس الحارس الماس راشد، محمد منصور، أحمد الحمر، علي العماش، جاسم موسى، علي ربيع، سعيد موسى، عبدالله مال الله، عمار الدوخي، أحمد نيازي ومحمد علي، في حين مثل نجوم الجالية محمد النويري، خالد عباسية، جوهر أحمد، تاج السر، جميل، حاتم معني، فوزي التعايشة، الحاج تقي، أوبا، قدورة تاج السر، بكري أبوزيد، أسامة طه، ماهر حسن، أمير عبدالوهاب. ​

وحرص نادي الرمس على تكريم عمار الدوخي لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي الشعب بدرع تذكارية، لمشاركته في اللقاء الودي بين قدامى الرمس والجالية السودانية، والنادي السوداني برأس الخيمة والنجم السوداني فوزي التعايشة واللاعب السعودي أحمد نيازي وذلك بحضور أحمد محمد بن جمعة، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، وأبوبكر عواد، الأمين العام للنادي السوداني.​