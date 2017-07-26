«الراهبة الحديدية» تشارك في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مادونا بودر، التي اكتسبت شهرة عالمية بلقب «الراهبة الحديدية» في سباقات الترايثلون وسباقات الرجل الحديدي في مختلف أنحاء العالم، ضمن المتحدثين الرئيسين في النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة المقرر نوفمبر المقبل الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «إلهام الأجيال».

وتنضم مادونا إلى كوكبة من الرياضيين المرموقين والمهنيين المحترفين للمشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر، الذي تستضيفه أبوظبي من 6 إلى 7 نوفمبر، وتشارك مادونا في حلقة نقاش بعنوان «الرياضة عبر الأجيال.. الفرص والتحديات».

وشهد المؤتمر، الذي أطلقته أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عام 2012، تطوراً كبيراً، ليصبح منصة عالمية مرموقة تعنى بمناقشة المواضيع المتعلقة بالرياضة النسائية كافة، ويهدف المؤتمر إلى معالجة القضايا ذات الصلة التي تواجهها السيدات في عالم الرياضة، وتعزيز رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في جعل الرياضة عنصراً أساسياً من الحياة اليومية للسيدة الإماراتية.

ويضم المؤتمر مجموعة من المحاضرات الرئيسة، وحلقات النقاش وورش العمل، والتي تدور جميعها حول الموضوع الرئيسي للمؤتمر، بالإضافة إلى سوق يضم عدداً من المعارض التي يقيمها رعاة المؤتمر والمؤسسات المهتمة بالقطاع الرياضي.