بيرج: أتمنى البقاء مع الزعيم مواسم عدة

مراد المصري (دبي)
كشف السويدي ماركوس بيرج مهاجم العين، عن أن فكرة الاعتزال على الصعيد الدولي مطروحة لديه، لكنه يفضل النظر فيها إلى ما بعد خوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق نهاية الأسبوع الجاري في روسيا، وذلك من أجل الحفاظ على جاهزيته البدنية للسنوات المقبلة التي يتطلع لإكمال مسيرته لأطول وقت ممكن.
وتحدث بيرج لوسائل الإعلام السويدية، خلال معسكر منتخب بلاده الذي سيخوض منافسات المونديال، حيث أوضح أن الفكرة موجودة لديه لكن الحديث عنها مؤجل، وقال: يجب أن نركز على كأس العالم فقط في هذا الوقت، عقب النهائيات سأجلس مع الجهازين الفني والإداري للحديث عن مسألة الاستمرار أو الاعتزال على الصعيد الدولي، حالياً تفصلني أيام عن أهم حديث في مسيرتي الكروية، لكن أفكر بالأمور جميعها التي أسعى من خلالها لتحقيق مصلحتي في السنوات المقبلة.
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وكشف بيرج أنه يتوقع الاستمرار لعدة سنوات في الملاعب مع بلوغه عامه الـ31، وقال: أشعر أنني في حالة جسدية جيدة للغاية تدفعني للمزيد.
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وتوقع بيرج أن يتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم المقبلة، فيما توقع أن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، هداف المونديال، فيما توقع أن يلعب المنتخب البلجيكي دور الحصان الأسود في البطولة ويحقق المفاجآت.