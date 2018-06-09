بيرج: أتمنى البقاء مع الزعيم مواسم عدة

مراد المصري (دبي)

كشف السويدي ماركوس بيرج مهاجم العين، عن أن فكرة الاعتزال على الصعيد الدولي مطروحة لديه، لكنه يفضل النظر فيها إلى ما بعد خوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق نهاية الأسبوع الجاري في روسيا، وذلك من أجل الحفاظ على جاهزيته البدنية للسنوات المقبلة التي يتطلع لإكمال مسيرته لأطول وقت ممكن.

وتحدث بيرج لوسائل الإعلام السويدية، خلال معسكر منتخب بلاده الذي سيخوض منافسات المونديال، حيث أوضح أن الفكرة موجودة لديه لكن الحديث عنها مؤجل، وقال: يجب أن نركز على كأس العالم فقط في هذا الوقت، عقب النهائيات سأجلس مع الجهازين الفني والإداري للحديث عن مسألة الاستمرار أو الاعتزال على الصعيد الدولي، حالياً تفصلني أيام عن أهم حديث في مسيرتي الكروية، لكن أفكر بالأمور جميعها التي أسعى من خلالها لتحقيق مصلحتي في السنوات المقبلة.

وأوضح بيرج أنه احتاج لبعض الوقت للتأقلم مع «الزعيم»، وذلك بسبب الروزنامة المزدحمة في النصف الأول من الموسم، وقال: احتاجت الروزنامة لبعض الوقت لتعديلها، الأمور أصبحت أفضل في النصف الثاني من الموسم، رغم الاختلافات التي قابلتها من خلال اللعب في قارة جديدة، لكن الكل ساعدني هناك داخل العين، وعائلتي ووكيل أعمالي بقوا إلى جانبي وساندوني في هذه التجربة.

وكشف بيرج أنه يتوقع الاستمرار لعدة سنوات في الملاعب مع بلوغه عامه الـ31، وقال: أشعر أنني في حالة جسدية جيدة للغاية تدفعني للمزيد.

وتابع: لعبت عدداً كبيراً من المباريات هذا الموسم سواء على صعيد النادي أو المنتخب، وهو ما ساعدني على تثبيت نفسي في صفوف المنتخب، وتحديد دوري في الملعب على وجه أوضح بتفاهم مع زملائي.

وتوقع بيرج أن يتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم المقبلة، فيما توقع أن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، هداف المونديال، فيما توقع أن يلعب المنتخب البلجيكي دور الحصان الأسود في البطولة ويحقق المفاجآت.