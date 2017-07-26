رقم قياسي لبيتي

بودابست (أ ف ب)

حطم السباح البريطاني آدم بيتي الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متراً صدراً بتسجيله 26:10 ثانية في تصفيات بطولة العالم للسباحة المقامة حالياً في بودابست.

وحسن بيتي (22 عاماً) الذي كان احتفظ الاثنين الماضي بلقبه العالمي في سباق 100 متر صدراً، رقمه القياسي العالمي السابق، وهو 26:42 ثانية كان سجله في المونديال الأخير عام 2015 في مدينة كازان الروسية.

ويتجه البريطاني نحو ثنائية عالمية جديدة (50 متراً صداراً و100 متر صدراً) مثلما حقق في مونديال 2015 عندما ظفر أيضاً مع المنتخب البريطاني بذهبية التتابع 4 مرات 100 م متنوعة.

وفي الصيف الماضي بريو دي جانيرو، توج بيتي لقبه الأولمبي الأول في سباق 100 متر صدراً، ونال فضية سباق التتابع 4 مرات 100 متر متنوعة، ولم يكن سباق 50 متراً صدراً ضمن البرنامج الأولمبي.

ويحمل بيتي أيضاً الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر صدراً (57:13 ثانية).