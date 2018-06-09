الزعيم الملكي يظفر بكأس «بلاي ستيشن» شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ظفر فريق «الزعيم الملكي» بكأس بطولة «البلاي ستيشن فيفا 2018» الرمضانية التي نظمها مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بشرطة أبوظبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «العازي»، والتي أقيمت بمركز التربية الرياضية بمجمع إدارات شرطة أبوظبي.

وتوج اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، الفريق الفائز بكأس البطولة، مشجعاً على إعادة تنظيم البطولة في السنوات المقبلة.

وقالت النقيب وجدان المطيري، مدير مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بشرطة أبوظبي: «إن بطولة (البلاي ستيشن FIFA 2018) تقام لأول مرة على مستوى شرطة أبوظبي، ولمنتسبيها، ضمن سلسلة من مسرعات السعادة التي اعتمدها المركز لتحفيز ورفع مستوى الولاء والسعادة في بيئة العمل».

حضر البطولة اللواء سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي والعميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية، والمقدم جاسم الحوسني، رئيس اللجنة الرياضية لقطاع الموارد البشرية، وعدد من كبار ضباط شرطة أبوظبي.