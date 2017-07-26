بولت يودع «أم الألعاب» في لندن

كينجستون (أ ف ب)

تصدر النجم الخارق أوسين بولت قائمة المنتخب الجامايكي المشارك في بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق في لندن 4 أغسطس المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الجامايكي.

وقال بولت، حامل ثلاث ذهبيات في ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية الأخيرة، انه ينوي المشاركة في سباقي 100 م «أسرع البشر» و4*100 م، قبل اعتزاله مسابقات «أم الألعاب».

وبولت هو أحد عداءين إلى جانب بطلة سباقات الحواجز دانيال وليامس سيدافع عن لقبه الذي أحرزه في الصين قبل سنتين.

وهيمن بولت (30 عاماً) على سباقات السرعة منذ 2008، فأحرز تسع ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات 100 م و200 م و4*100 م في بكين 2008 (جرد من ذهبية سباق التتابع بسبب ثبوت تنشط زميله في المنتخب الجامايكي نستا كارتر) ولندن 2012 وريو 2016.

ويحمل الرقم القياسي العالمي في سباق 100 م وقدره 9:58 ثانية وسباق 200 م (19:19 ثانية).

ويحمل بولت ذهبيات السباقات الثلاثة (100 و200 و4*100 م) في بطولات بكين 2015 وموسكو 2013 وبرلين 2009، ولم تفلت منه سوى ذهبية سباق 100 م في مونديال دايجو 2011.

ويضم الفريق الجامايكي أيضاً نجمة سباقات السرعة ايلاين تومسون صاحبة ثنائية 100 و200 م في ريو العام الماضي، وعمر ماكلود، أول رجل من الجزيرة الكاريبية يتوج بذهبية أولمبية في سباق 110م حواجز. كما يضم الفريق عداء سباقات الحواجز هانسل بارشمنت، رامي الكرة الحديد أوداين ريتشاردز وعداءة سباق 400 م شيريكا جاكسون الذين توجوا في بكين قبل سنتين.

وسيشارك فيدريك ديكرس، المصنف ثانياً في رمي القرص في العالم، للمرة الثانية في الحدث العالمي.