اختتام مهرجان العين للشطرنج 2018

العين (الاتحاد)

أسدل الستار على مهرجان العين للشطرنج 2018 الذي نظمه نادي العين للثقافة والشطرنج طوال الأسبوعين الماضيين، بمشاركة مفتوحة لمختلف الأعمار والجنسيات من 7 دول، وحقق لاعبي النادي إنجازات جيدة في البطولة، حيث حلت وافية المعمري في المركز الثاني لبطولة الشطرنج الخاطف برصيد 9 نقاط وتصدر هذه الفئة الفلبيني اندال ادموند الذي فاز بالذهبية.

وتمكن علي حمدان الشريفي من خطف برونزية بطولة الشطرنج السريع بعد منافسات قوية، حيث حقق 5.5 وتصدرها المصري بندق سعيد برصيد 6.5.

وفي منافسات الشطرنج الكلاسيكي ظفر حارب ناصر الشامسي بالمركز الثالث والبرونزية برصيد 5.5، وهي المنافسة التي تصدرها بندق سعيد أيضاً برصيد 6.5 من النقاط.

أقيم المهرجان بإشراف اتحاد الشطرنج، وفقاً للنظام السويسري وأعرب سعيد البلوشي عضو مجلس إدارة نادي العين للثقافة والشطرنج المدير التنفيذي للنادي عن سعادته الكبيرة بمخرجات المهرجان، وأهمها التنافس الشطرنجي الرائع في ليالي رمضانية حفلت بالتنافس الشريف بين مختلف شرائح مجتمع المدينة والجنسيات والأعمار.