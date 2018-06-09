«الجالية السودانية» بطل «رمضانية» مفتاح الخاطري

رأس الخيمة (الاتحاد)​

حصد فريق الجالية السودانية «ب» لقب بطولة مفتاح بن علي الخاطري الرمضانية لكرة القدم في نسختها الأولى إثر فوزه على نجوم الشارقة 3 - 2 إثر مواجهة مثيرة، أمس الأول، في المباراة النهائية التي استضافها الملعب الرئيسي لنادي الرمس، بحضور جماهيري كبير.​

وكانت المواجهة في طريقها إلى ركلات الترجيح بعدما خيم التعادل 2 - 2 على أجواء النهائي قبل أن ينجح اللاعب أحمد يحيى في ترجيح كفة الجالية السودانية بطريقة ممتازة في الزاوية الصعبة على حارس نجوم الشارقة.​

وتسلم لاعبو الجالية السودانية كأس البطولة والميداليات الذهبية من عمار الدوخي، المحلل الفني رئيس مجلس إدارة شركة ليناسي للمعدات الرياضية ومحمد بشر الطنيجي لاعب نادي الرمس السابق وعمار القاضي السكرتير الرياضي للنادي السوداني وجمال عبيد رئيس اللجنة المنظمة وسط أجواء كبيرة من الفرحة التي عبرت عنها الجماهير بالطواف على أرض الملعب.​

وأكد عمار الدوخي أن بطولة مفتاح بن علي الخاطري حققت النجاح المطلوب من خلال ارتفاع المستوى الفني والأداء القوي من لاعبي الفرق المشاركة قبل الوصول إلى النهائي الذي كان شهد مستوى جيداً تفاعلت معه الجماهير كثيراً بالتشجيع وتعزيز معنويات اللاعبين، موضحاً أن حرص مفتاح بن علي الخاطري على رعاية البطولة ودعم فكرة الأنشطة الرياضية في رمضان بوجود الفرق المشاركة من المعطيات الإيجابية التي أدت إلى حصد العلامة الكاملة من النجاح.​