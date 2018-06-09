مجلس الحمرية يناقش مسيرة النادي

الحمرية (الاتحاد)

خصص مجلس الحمرية الرمضاني، مجلسه الذي عقده مساء أمس الأول، لتناول واقع الرياضة في نادي الحمرية ومسيرته الرياضية من حيث الواقع والمأمول بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود لدوري المحترفين، فضلاً عن تميزه في فعالياته الرياضية كافة، وفرقه المختلفة، بجانب نشاطه الثقافي والمجتمعي.

وعبر المشاركون في الأمسية الرياضية عن سعادتهم بالمكرمة التي قدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم نادي الحمرية ومتابعة الفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه المنطقة الحرة بالحمرية بتوفير الدعم المادي اللازم للنادي وللفريق الأول ليواصل خطواته بنجاح كبير.

الأمسية الرياضية كانت حافلة بالنقاشات النوعية والثناء على ما تحقق، فضلاً عن مطالبة مجلس إدارة النادي برئاسة جمعة عبيد الشامسي على مواصلة دوره وما حققه في فترة وجيرة من لفت الأنظار إلى النادي، وقدرته على منافسة الكبار، مؤكدين أهمية العمل على استثمار الجماهير العريضة التي آزرت النادي طوال الموسم الرياضي، لتكون حاضرة بقوة في الموسم المقبل.