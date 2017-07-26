«الأبيض» يتجمع 18 أغسطس في العين

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم بداية التجمع الداخلي للمنتخب يوم 18 أغسطس المقبل في مدينة العين، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب الأول المقدم من الجهاز الفني استعداداً لمباراتي السعودية يوم 29 أغسطس المقبل والعراق يوم 5 سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2018، على أن يلتحق لاعبو العين الذين سيتم اختيارهم للمنتخب بعد الانتهاء من المشاركة في مباراة الجولة الأولى بالدور ربع النهائي مع الهلال السعودي، ضمن بطولة الأندية الآسيوية والمقررة يوم 21 أغسطس المقبل.

وكلفت اللجنة مدرب المنتخب الأول إدجاردو باوزا، بالقيام بجولة في أوروبا لزيارة المعسكرات التدريبية للأندية الموجودة حالياً هناك، وحضور مبارياتها التجريبية، والاطلاع على المستوى الفني للاعبين الذين سوف يتم اختيارهم لقائمة المنتخب في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل الاستراتيجية التي ينفذها الاتحاد لتعزيز التواصل بين مدربي المنتخبات والأندية، والتباحث والتشاور بشأن اللاعبين المرشحين للانخراط في صفوف المنتخبات، والسبل الكفيلة التي تضمن تطوير مستوياتهم والارتقاء بهذه المواهب الكروية الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة برئاسة مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، حيث كلفت اللجنة حسن العبدولي مدرب المنتخب الأولمبي بإعداد التقرير الفني المفصل عن المشاركة الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في الصين، وما سبقها من فترة إعداد للاعبين، على أن تتم مناقشة التقرير بحضور المدرب في الاجتماع القادم.

واطلعت اللجنة على التقرير الفني المقدم من مدرب منتخب الشباب لجوبينكو درولوفيش، والذي يتضمن رؤيته عن الفترة الأخيرة التي التحق فيها بالأبيض الشاب، والفترة المقبلة من التحضيرات في المعسكر الأوروبي، وقررت اللجنة بناء على توصية المدرب الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 19 سنة، والمقررة إقامتها في فلسطين من 1 إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما وافقت اللجنة على المشاركة في دورة ودية دولية لمنتخب تحت 15 سنة (مواليد 2003) في إيطاليا خلال أبريل 2018.