فريق الشهيد سعيد مطر يكسب لقب «رمضانية القرية»

الفجيرة (الاتحاد)

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين الأوائل ببطولة القرية الرمضانية الكروية في الفجيرة، وكرم الرعاة واللجنة المنظمة برئاسة عبيد برمان الزحمي، حيث نال المركز الأول فريق الشهيد سعيد مطر الكعبي بعد أن فاز في المباراة النهائية على فريق المزروعي بخمسة أهداف لهدف واحد، لينال المزروعي المركز الثاني بينما حصل فريق أصدقاء ريال مدريد على المركز الثالث بعد فوزه على الذيابة بخمسة أهداف لهدفين.

وأعرب الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي عن سعادته بنجاح البطولة، مطالبا اللجنة المنظمة مواصلة الأداء نحو الأفضل، بحيث يتم تنظيم البطولة بشكل منتظم بما يساهم بمنح فرص متكافئة لجميع اللاعبين والراغبين لممارسة الرياضة في شهر رمضان، بدوره أثنى رئيس اللجنة المنظمة عبيد برمان الزحمي على دعم واهتمام راعي الحفل وهنأ لاعبي وإدارة فريق الشهيد سعيد مطر الكعبي بفوزهم بكأس البطولة وبقية الفرق التي احتلت مراكز متقدمة.