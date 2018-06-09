برنامج صيفي لتدريب الجو جيتسو في مختلف إمارات الدولة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، واتحاد الجو جيتسو، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، تشرف شركة بالمز الرياضية الذراع الفنية للاتحاد على إطلاق فعاليات البرنامج الصيفي للجو جيتسو اعتباراً من 8 يوليو المقبل، وحتى منتصف أغسطس في 34 مركز تدريب معتمدة في المدارس والصالات بمختلف إمارات الدولة.

وقامت اللجنة المنظمة بتوزيع المراكز في مدارس عبدالجليل الفهيم، والارتقاء، والفلاحية، والغزالي والريف، والسمالية، والريم، ودرويش بن كرم، وصالة فاطمة بنت مبارك، وسعد بن معاذ في مدينة أبوظبي، والجرف وحميد بن عبدالعزيز في عجمان، والمقام، والمريجب، والنهيانية، والتفوق، والتميز، وصالة هاجر الرياضية، سلطان بن زايد، وأم غافة بالعين، فضلاً عن كل من الظفرة، والمثاتي، والنخبة، والشموخ بمنطقة الظفرة، ومدرستي الأميرة هيا، وراشد بن سعيد آل مكتوم في دبي، ودبا ومحمد بن حمد الشرقي بالفجيرة، وفاطمة بنت مبارك، ورأس الخيمة للتعليم الثانوي في إمارة رأس الخيمة، وفاطمة الزهراء، وسيف اليعربي للتعليم الثانوي بالشارقة، والأمير النموذجية، وصفية بنت عبدالمطلب في أم القيوين.

وكان عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، قد وجه باستغلال كل الإجازات على مدار العام، في تنفيذ المعسكرات والبرامج للكشف عن المواهب في سن مبكرة، من خلال توفير أفضل برامج ومدربين لأبناء الدولة، حيث قامت من قبل شركة بالمز الرياضية بتنفيذ عدد من البرامج خلال العطلات المدرسية، على مدار فضول الشتاء والربيع والصيف، وشهدت تلك البرامج تطوراً ملحوظاً منذ انطلاقها من ناحية عدد المدارس المشاركة، ومدى انتشارها الجغرافي على مستوى مختلف إمارات الدولة، حيث تم تنفيذ 3 معسكرات صيفية في 22 مدرسة، ومعسكر شتوي في 19 مدرسة، بالإضافة إلى معسكر خلال عطلة الربيع شمل 36 مدرسة.

وقال ويزلي فرنسيس، المشرف الفني على المعسكرات، إن المراكز سوف تستقبل اللاعبين واللاعبات على مدار 4 أيام أسبوعياً هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وشركة بالمز الرياضية وضعت كل إمكاناتها لإنجاح هذا المعسكر، حيث وفرت 12 مشرفاً فنياً، بالإضافة إلى 64 مدرباً ومدربة لتعليم فنون الجو جيتسو، كما أنها وفرت الخدمات اللوجيستية التي تحتاج إليها هذه المراكز، مع اعتماد برامج التدريب، بحيث يكون هناك برنامج موحد للمبتدئين، وبرامج أخرى لأصحاب الأحزمة المتطورة مثل الأزرق والبنفسجي. وتابع: «البرامج سوف تسهم في تحقيق العديد من الأهداف في أن واحد، في مقدمتها الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وتطوير مستواهم، بحيث يمكن لعدد منهم الحصول على برامج تدريبية تساعدهم في الترقي من فئة لأخرى، فضلاً عن الكشف عن العديد من المواهب التي يمكن تصعيدها لبرنامج صناعة الأبطال».

واضاف قائلاً: «برنامج الجو جيتسو المدرسي يستهدف الكم، وسوف يكون له مع المعسكر الصيفي أثر كبير في تحقيق المزيد من انتشار اللعبة في الإمارات الأخرى كي تلحق بما وصلت إليه في أبوظبي، وهناك برنامج آخر يركز على الكيف من خلال اختيار أفضل العناصر وتدريبها على يد أحسن المدربين في العالم، وفق أعلى برامج وذلك في مشروع صناعة الأبطال، ودون شك فإن هذه الاستراتيجية تسهم في نشر اللعبة بأفضل صورة، مع تأهيل الأبطال لحصد الإنجازات على كافة المستويات في نفس الوقت».

وزاد: نتوقع حضور آلاف الراغبين للتدريب في المعسكر الصيفي، حيث تم اختيار المراكز بعناية على مستوى الدولة، وتقام التدريبات يومياً اعتباراً من العاشرة وحتى الثانية عشرة، وسوف نوفر فرص التدريب أيضاً لأولياء الأمور مع أبنائهم في المراكز، وأضاف: لدي خبرات طويلة في مجال التدريب تقترب من 15 عاماً، وما يقرب من 35 سنة في رياضة الجو جيتسو كلاعب ومدرب، ولم أر مشروعاً متكاملاً لنشر وتأهيل الأبطال مثل مشروع الإمارات، وأكبر دليل على ذلك هو ما وصلت إليه اللعبة حالياً في الدولة على مستوى قاعدة الممارسة التي بلغت 120 ألف لاعب ولاعبة في المدارس والمؤسسات والأندية، فضلاً عن جودة المخرجات المتمثلة في جيل اللاعبين الواعد الذي عبر عن نفسه بشكل لافت في بطولة العالم الأخيرة للناشئين والشباب أبوظبي 2018.