سحب كتاب عن حياة مانديلا من الأسواق

جوهانسبرج (أ ف ب)

تم سحب كتاب من الأسواق، عن حياة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا والمناضل ضد التمييز العنصري نلسون مانديلا المتوفى في 5 ديسمبر عام 2013 عن 95 عاما، بعدما أثار استياء عائلته، بحسب ما أعلنت دار النشر.

وقالت دار «بنجوين راندوم هاوس» في بيان أمس الأول الاثنين «قررنا السحب الفوري لكتاب (آخر سنوات مانديلا) احتراما لعائلته».

وضع هذا الكتاب فيجاي راملاكان طبيب مانديلا، وهو يروي تفاصيل حميمة عن الأسابيع الأخيرة لزعيم حركة مناهضة لنظام الفصل العنصري، ومن ذلك كيف كان يبصق الدم بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

ويروي الكتاب أيضا كيف اشتعلت النيران بسيارة إسعاف كانت تنقله إلى المستشفى في يونيو عام 2013، ووجود كاميرا تجسس في المشرحة حيث كان يرقد جثمانه.

وقال الناشر «يصف الكتاب الشجاعة والقوة لنلسون مانديلا حتى لحظاته الأخيرة، ولم يكن المقصود أبدا المس باحترامه».

وأضاف «لكن تصريحات أفراد العائلة جعلتنا نقرر سحب الكتاب» من السوق. وكانت أرملته جراسا ماشيل هددت الأسبوع الماضي بمقاضاة دار النشر والكاتب الذي اتهمته بأنه انتهك الأسرار الطبية في كتابه الذي صدر هذا الشهر.

لكن الطبيب أكد أن «كل الأطراف المعنية أُخذ رأيها» في الكتاب قبل نشره. ورحّب حفيد مانديلا، بقرار سحب الكتاب من التداول، واصفا إياه بأنه يسيء إلى اسم جدّه وتراثه.