المنامة بطل المواطنين والراوي يتصدر فرق الجاليات

دبي (الاتحاد)

توّج فريق المنامة «أ» بلقب بطولة الهوكي الخماسي الرمضانية التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة 12 فريقاً، وحل في المركز الثاني على مستوى المواطنين نظيره المنامة «ب». وتوّج فريق الراوي بلقب بطولة الجاليات بعد فوزه على فريق كروك بهدفين دون رد سجلهما عقيل أحمد وعامر محمد، واتسمت المباراة بالقوة والإثارة لكون الفريقين يضمان عناصر متميزة تلعب ضمن أندية بلدانها. وأعرب إسماعيل البنا رئيس اتحاد الهوكي عن سعادته بنجاح البطولة التي حظيت بمشاركة كبيرة من اللاعبين المواطنين وأبناء الجاليات، مؤكداً أن الاتحاد يسعى لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تفعيل المشاركة للفئات كافة من الجاليات المقيمة، خاصة الممارسة لرياضة الهوكي مثل الباكستانية والفلبينية والهندية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في نشر اللعبة، أثمرت بوجود قاعدة من اللاعبين واللاعبات النشء، يجري العمل على إعدادهم لتمثيل المنتخب الوطني.

وأضاف: «هوكي الإمارات يعاني قلة الدعم المادي للصرف على أوجه النشاط، علاوة على عدم وجود بنى تحتية من ملاعب ومنشآت، ونأمل في حل المشكلة بأن تمنح الهيئة العامة للرياضة المزيد من الدعم المادي المناسب للعبة، ونثق في أن اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة، يبذل كل جهوده لتوفير الدعم للاتحادات الفقيرة التي تعاني من جور كرة القدم التي تستحوذ على نصيب الأسد من الدعم».

من جهته، أعرب عتيق جمعة، الأمين العام لاتحاد الهوكي، عن سعادته بتطور وارتقاء مستوى فريق المنامة للناشئين، مشيراً إلى أن انطلاقته تتمثل علامة فارقة في تاريخ هوكي الإمارات بحكم أنه أول فريق يضم أكثر من نصف لاعبيه من المواطنين الذين يتم إعدادهم للمستقبل، بما يحقق طموح الاتحاد في الدفع بالعديد من فرق المواطنين، ليكونوا نواة لتشكيل منتخبات وطنية قوية قادرة على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية كافة للعبة. وأضاف: هدفنا في الفترة القادمة إكساب اللاعبين واللاعبات الناشئين المزيد من الخبرة والمهارة بالنسبة وفق خطة موضوعة لهذا الغرض، تشمل بطولات وتجمعات تقام على مدار العام، ولدينا مؤشرات تبشر بالخير في أن هوكي الإمارات على موعد مع انطلاقة كبيرة في الفترة القادمة نحو تحقيق التطلعات المرجوة.