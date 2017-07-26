إنهاء تجهيزات منطاد حاكم الشارقة في لندن



تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017 الشارقة (الاتحاد) تسلم فريق منطاد الإمارات بقيادة الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات آخر قطعة فنية «ميكانيكية» وجهازي نظام الملاحة الجوية لمنطاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لينطلق في الذكرى 46 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيجوب عدداً من دول العالم لنشر الوجه الحضاري للدولة. سيحمل المنطاد الذي صنع في المملكة المتحدة صورة صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى جانب علم الإمارات، وهو مجهز بعدد من الأجهزة الفنية التي تسمح له بالدوران والطيران على القمم الشاهقة ومنها جبال الألب التي سوف تشهد أول انطلاقة دولية لمنطاد حاكم الشارقة. وأكد المنصوري رئيس منطاد الإمارات أن هذا العمل الوطني يأتي تفعيلاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، في تقدير جهود وتضحيات مؤسسي اتحاد الإمارات، والتي كان فيها لصاحب السمو حاكم الشارقة بصمة ساهمت في وضع الإمارات في مصاف دول العالم المتقدمة. وكشف المنصوري أن إطلاق وتدشين منطاد صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يملك مكانة كبيرة في قلوب قادة وشعب الإمارات وكل المقيمين على هذه الأرض الطيبة، سيشهد حضوراً ومشاركة دولية واسعة، في اليوم الوطني الـ46 لقيام الاتحاد.