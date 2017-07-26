اليابان تسعى لخفض «حالات الانتحار» بنسبة 30%

طوكيو (أ ف ب)

أقرت الحكومة اليابانية، أمس الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات لخفض حالات الانتحار إلى 30% خلال عشر سنوات. وجاء في مشروع القرار المسمى «إجراءات عامة ضد الانتحار»، أنه ينبغي اتخاذ إجراءات إضافية لتقليص هذه الظاهرة، رغم أن عدد الحالات آخذ بالتناقص في السنوات الأخيرة. وتسجّل في اليابان أعداد كبيرة من حالات الانتحار تصل أحياناً إلى ثلاثين ألفاً في بلد يبلغ عدد سكانه 127 مليون نسمة. وفي العام الماضي، انحسر هذا العدد إلى 21 ألفاً و897، لكن رغم ذلك تبقى اليابان صاحبة أعلى رقم في حالات الانتحار من بين الدول المتقدمة. وفي عام 2015، بلغت نسبة الانتحار 18,5 من بين كل مئة ألف، علماً أن هذه النسبة كانت 24,2 قبل عشر سنوات.

وتبلغ هذه النسبة في فرنسا 15,1، وفي الولايات المتحدة 13,4، وفي بريطانيا 7,5، وفي إيطاليا 7,2، بحسب منظمة الصحة العالمية. والهدف الذي تسعى إليه اليابان أن تنحسر النسبة إلى 13 في كل مئة ألف، وذلك مع حلول عام 2025، أي ما يشكل انخفاضاً بنسبة 30% عن عام 2015. ومن الأمور الواجب الالتفات إليها أيضاً، جو العمل، خصوصاً فيما يتعلق بالموظفين الجدد، لا سيما بعد حوادث انتحار أخيرة ألقت الضوء على هذه المشكلة.