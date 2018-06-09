‫ «بناء الأجسام» يحتفي بإنجاز الزعابي والظاهري

دبي ‬(الاتحاد)

‫أشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالإنجاز الذي حققه اللاعبان فيصل الغيص الزعابي وعمر الظاهري في بطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت في فنلندا، بعد أن حصل الزعابي على الذهبية ونال الظاهري المركز الرابع، وأثنى على النجاحات المميزة التي حققها لاعبو منتخب بناء الأجسام للشباب والرجال، خلال المشاركة في بطولتي آسيا في منغوليا وغرب آسيا في البحرين.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامه الاتحاد على هامش الإفطار الرمضاني بمنزل علي بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، بحضور إبراهيم عبد الملك الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، والعقيد عبد الكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات السابقة، وعدد من اللاعبين المتوجين بالميداليات الدولية، وشهد الحفل تكريم أبطال الموسم.

وقدم الشيخ عبد الله الشرقي درعاً تذكارية تكريمية للأمين العام السابق لهيئة الرياضة، مثنياً على الجهود التي بذلها في خدمة الرياضة عموماً وبناء الأجسام بشكل خاص، وتقدم لنائبه علي بن حيدر بالشكر لاستضافته أسرة بناء الأجسام بشكل سنوي في بيته مما ساهم برفع مستوى التواصل بين الجميع، متمنياً المزيد في خدمة الرياضة الإماراتية.‬

‫ووصف رئيس الاتحاد ما تحقق من نتائج في بطولة العالم بالقوة البدنية بالإنجاز، خصوصاً أن الميدالية الذهبية للاعب فيصل الزعابي في البرنج بريس لوزن 83 كجم، تعد الأولى للدولة والوطن العربي، حيث لم يسبقه أحد بتحقيق هذا الإنجاز، موضحاً أن ما حققه عمر الظاهري أيضاً يستحق الإشادة، خصوصاً بعد تحديه للإصابة والإصرار على الاستمرار في المنافسة، حيث كان قريباً من إحدى الميداليات الملونة، بحيث يحقق اللاعبان إنجازاً غير مسبوق، متمنياً أن يتعافى من إصابته بأسرع ما يمكن للاستعداد للبطولات المقبلة.‬

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