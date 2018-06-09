اللجنة العليا تبحث الاستعدادات لطواف الإمارات للدراجات

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية، اجتماعها الدوري بدبي لاستعراض الاستعدادات لتنظيم النسخة الأولى من الطواف الذي سيكون ضمن الفئة العالمية، وسيتم تنظيمه خلال شهر فبراير 2019.

ترأس الاجتماع، سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المالية والعقود في الطواف، ومبارك سالم العامري، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، عضو اللجنة العليا المنظمة للطواف، طلال الهاشمي، رئيس اللجنة الفنية، وأعضاء اللجان الفرعية للطواف صالح المرزوقي، سارة الصايغ، محمد محراب، أنس الفواعير، أحمد الحوسني، عادل اليعقوبي، وممثلين عن الشركة التي تتولى بعض الجوانب التنظيمية في الطواف.

شهد الاجتماع، مناقشة تصميم الشعار الخاص بالطواف والجائزة التي يفوز بها البطل، حيث تم تأكيد أن يجسد الشعار الهوية الوطنية ورياضة الدراجات، وأن يشكل إضافة جمالية للطواف الذي سيكون من أهم السباقات في عالم الدراجات الهوائية، سيما مع تصنيفه ضمن الفئة العالمية، حيث سيكون السباق التاسع ضمن هذه الفئة للدراجات الهوائية، وفق نظام التصنيف الذي أطلقه الاتحاد الدولي للدراجات في عام 2009.

كما تطرق الاجتماع لبحث الموعد المقترح لتنظيم الطواف الذي سيتضمن 7 مراحل، ومخاطبة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بالموعد المقترح لوضعه في الأجندة الدولية للعام المقبل، وكذلك دعوة الفرق العالمية للمشاركة في الطواف.