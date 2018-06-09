نهائي مصري في «عالمية» محترفي الاسكواش بدبي

دبي (الاتحاد)

ضمنت مصر تربعها على قمة السلسلة العالمية لمحترفي الاسكواش للرجال والسيدات بعد نصف نهائي ساخن شهده نادي الإمارات للجولف بدبي، مساء أمس، أسفر عن تأهل المصريان محمد الشوربجي، المصنف الأول عالمياً، وعلي فرج، المصنف الثاني، إلى نهائي دبي لسلسلة أتكو العالمية للاسكواش للرجال التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في حين تأهلت مواطنتاهما نور الشربيني ورنيم الوليلي إلى نهائي السيدات.

شهد نصف نهائي الرجال الثاني لحظات مؤثرة بعد أن أطاح فرج البريطاني المخضرم نك ماثيو -37 سنة- بشوطين نظيفين، ليسدل الأخير الستار على مسيرة 20 عاماً في منافسات الاسكواش الدولية، تُوج خلالها ببطولة العالم ثلاث مرات، وحظي الظهور الأخير للإنجليزي بتصفيق حار ووقوف الجمهور لمدة عشر دقائق تحية لنجم الاسكواش المعتزل، الذي فاز في دور المجموعات بجميع مبارياته الثلاث وتصدر المجموعة (A) رجال متقدماً على محمد الشوربجي، غير أن فرج، الأصغر منه سناً بـ 11 سنة، قدم عرضاً رائعاً، توجه بالفوز 11-5,11-7، وحجز مكاناً له في نهائي الحدث للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يواجه فرج في النهائي محمد الشوربجي بعد تسجيل الأخير في نصف النهائي الأول فوزه الـ 14 على التوالي على الألماني سايمون روزنر، وبشوطين مقابل واحد (12-10,10-12,11-3).