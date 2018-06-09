«بلقيس» بطلة سباق بري ايسا في تولوز

أبوظبي (الاتحاد)

حققت المهرة «بلقيس» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف توماس دوموليتي، وقيادة أورتيز مندزابل، انتصاراً مستحقاً في سباق بري ايسا فيرونيك بريت الذي أقيم أمس الأول بمضمار تولوز الفرنسي، وخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2100 متر، مسجلة توقيتاً قدره 2:22:40 دقيقة. وحلت في المركز الثاني بفارق 2.5 طول عن البطلة، المهرة «ركايا» بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، فيما كان المركز الثالث من نصيب المهرة «حضور» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليان أوج.

اجتمع للسباق البالغ طوله 2100 متر على المضمار العشبي 11 مهرة وفرساً، وانطلقت «بلقيس» بصورة جيدة من البوابة الرابعة، وسرعان ما تصدرت السباق بفارق طول حتى مسافة 1400 متر، وعند اللفة الأخيرة وفي عمق المستقيم البالغ طوله 600 متر، زادت «بلقيس» من سرعتها لتوسع الفارق قبل أن تنطلق بقوة وببراعة إلى خط النهاية.

وعبس الحظ للمهر«كنان» لـ «ياس لإدارة السباقات»، بإشراف دي جوليمين، وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، حين خسر بفارق أنف عن «سيترونيه دو غزال» بقيادة ألكساندر جافلان، في سباق بري كوتينيه لمسافة 2000 متر، والذي أقيم في الشوط الثالث.

وجاء التنافس مثيراً بين الثنائي في السباق البالغة جائزته 16 ألف يورو، قبل أن يبتسم الحظ للبطل، وجاء في المركز الثالث «أونوارد» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، فيما جاء رابعاً «حراب» لياس للسباقات.

وأشاد مسلم سالم العامري، مدير ياس لإدارة السباقات، بالفوز الذي حققته «بلقيس»، والذي جاء ناجزاً بفارق مريح عن أقرب منافساتها، وقال إن «بلقيس» المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «اليفا» تطورت بشكل كبير هذا الموسم، حيث حققت الفوز في أول مشاركة لها في العام الماضي، ومن ثم حلت ثامنة في سباق الفئة الأولى، وثالثة في مشاركتها الأخيرة. وعن المستوى الذي قدمه «كنان» في سباق بري كوتينيه، وحلوله ثانياً بفارق أنف، قال العامري بأن «كنان» المنحدر من نسل «سراب» والفرس «شمايل» من الجيل الجديد للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات وينتظره مستقبل عريض.

ويعد الفوز الذي حققته «بلقيس» هو الخامس لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل في فرنسا، إلى جانب «تيمور»، و«نجاح»، و«هند» و«شهم» الفائز بكأس زايد للفئة الأولى.