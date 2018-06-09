ألمانيا تقترح إنشاء وعاء مالي لمكافحة البطالة

برلين (د ب أ)

اقترح وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إنشاء وعاء مالي مشترك لمكافحة البطالة في منطقة اليورو.

وفي تصريحات لمجلة «دير شبيجل» الألمانية، قال السياسي الاشتراكي: «أنا أؤيد استكمال الأنظمة الوطنية للتأمين ضد البطالة بنظام تأمين احتياطي لمنطقة اليورو برمتها».

وأوضح شولتس أن بوسع أي دولة تواجه أزمة وترتفع فيها أعباء أنظمة التأمين الاجتماعي بسبب ارتفاع البطالة، أن تحصل على قرض من هذا التأمين الاحتياطي.

وأضاف أنه في حال انتهاء الركود، تقوم الدولة المتأزمة برد القرض الذي حصلت عليه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي للنظام بأكمله.

بهذا الاقتراح، يسير شولتس في نفس اتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى أن هناك حاجة ملحة إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق داخل الاتحاد الأوروبي، وفي إطار ذلك يسعى ماكرون إلى إنشاء تأمين لمكافحة البطالة على مستوى الاتحاد الأوروبي.