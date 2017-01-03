جامعة عدن تشيد بدعم الإمارات قطاع التعليم

عدن (الاتحاد)
أشاد رئيس جامعة عدن الخضر لصور، أمس، بالجهود التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية إعادة الأمل، التي أطلقها «التحالف العربي» لإغاثة الشعب الذي يواجه حرباً ظالمة من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وقال إن الإمارات لعبت دوراً محورياً وبارزاً في تطبيع الأوضاع في عدد من القطاعات، من بينها القطاع التعليمي الذي حظي باهتمام كبير ودعم سخي لا محدود من خلال جملة المشاريع التنموية التي تم تنفيذها عبر هيئة الهلال الأحمر خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن جامعة عدن لمست أيضاً هذا الدعم والمساندة من خلال تأهيل سكن الطلاب في الجامعة من أجل الارتقاء بالتحصيل العلمي.
وأشار لصور، خلال لقاء مع منسقة مشاريع هيئة الهلال الأحمر في عدن إشراق السباعي، إلى أن جامعة عدن تعرضت لإضرار كثيرة سواء في مبانيها أو الكليات التابعة لها في لحج، وأبين، وشبوة، والضالع، لافتاً إلى أن الجامعة سلمت «الهيئة» تقريراً حول الاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى التعليم الأكاديمي والارتقاء به نحو الأفضل، مثمناً الدور الذي تقوم به الإمارات ودعمها الكبير إلى عدن، وتعزيز أوضاعها من خلال المشاريع التنموية والخدمية المختلفة التي تمولها وتنفذها، ومن ضمنها رعاية العملية التعليمية، وذلك ضمن الاهتمام بجيل المستقبل.
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من جهة أخرى، بدأ مدرسو 4 جامعات يمنية حكومية، بينها جامعة صنعاء أمس، عصياناً متدرجاً للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر. وكان المجلس التنسيقي ويضم تسع جامعات، أقر ثلاث مراحل للعصيان تبدأ بتعليق الشارات الحمراء الاثنين، وتنتهي بالإضراب الشامل السبت المقبل. وعلق الأكاديميون بجامعات صنعاء، الحديدة، عمران، وذمار أمس الشارات الحمراء في أول مراحل العصيان التي تنتهي اليوم الثلاثاء، كما امتنعوا عن إرسال أسئلة الامتحانات لعمداء الكليات المعينين من قبل المليشيات الانقلابية. وسيبدأ الأكاديميون المحتجون غداً الإضراب الجزئي عن التدريس ولمدة يومين قبل أن يدخل العصيان في مرحلته الثالثة والأخيرة السبت والمحددة بالتوقف نهائياً عن العمل.