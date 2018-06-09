تراجع طفيف لأسعار الذهب وتعافي الدولار يقيد مكاسبه

واشنطن (د ب ا)

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب، تراجعاً طفيفاً في تعاملات أمس الأول، في حين تزايدت حدة التوتر بين قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المشاركين في قمة المجموعة في كندا.

ارتفع الذهب مدعوماً بتنامي العزوف عن المخاطرة قبيل محادثات مجموعة السبع، لكن المعدن الأصفر ظل داخل أضيق نطاق أسبوعي له في أكثر من عشر سنوات بفعل تعافي الدولار الذي يكبح مكاسبه.

وتأثر الذهب سلباً أيضاً بتوقعات بأن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة جديدة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وتزيد الفائدة المرتفعة تكلفة الفرص البديلة الضائعة عند الاستثمار في الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1298.80 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركي.

والذهب شبه مستقر منذ إغلاق الجمعة، والفرق بين أعلى مستوياته وأدناها هو الأضيق لأي أسبوع منذ أغسطس عند 13.70 دولار للأوقية.