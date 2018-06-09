1.8 % ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين

بكين (د ب ا)

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في الصين، أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيس لحجم التضخم في البلاد، بنسبة 1.8% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي، وهي النسبة المسجلة نفسها في شهر أبريل الماضي أيضاً.

وأرجع شنج قوه تشينج الإحصائي في المصلحة المذكورة سبب ارتفاع المؤشر في شهر مايو بشكل رئيس إلى التأثيرات التراكمية، حيث ساهمت العوامل الجديدة لارتفاع الأسعار بنسبة 0.4 نقطة مئوية فقط، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.1% ما نتج عنه نمو بنسبة 0.1 نقطة مئوية في أسعار المؤشر، مقابل ارتفاع بنسبة 2.2% في أسعار السلع غير الغذائية أدى إلى ارتفاع بنسبة 1.74 نقطة مئوية في المؤشر أيضاً.

وفي السياق ذاته؛ قالت المصلحة، إن مؤشر أسعار المنتجين في الصين الذي يقيس أسعار البضائع عند بوابة المصنع، سجل ارتفاعاً بنسبة 4.1% في شهر مايو الماضي، كما سجل المؤشر أيضاً زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري.