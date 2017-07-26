مسابقة لإلقاء الشعر في «بيت الأقصر»

الشارقة (الاتحاد)

نظم بيت الشعر بالأقصر، مع بداية الأسبوع الحالي، مسابقةً شعرية للناشئة تحت سن 18 عاماً بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث تنافس المشاركون من الجنسين في حفظ وإلقاء قصائد من عيون الشعر العربي، وتهدف المسابقة إلى تعريف الفتيات والفتيان بالشعر العربي واختبار قدراتهم في حفظه وإلقائه بلغة عربية سليمة تراعي قواعد النحو والصرف وسلامة المخارج وحسن تأدية المعاني والمضامين، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن والتغني بمفاخره.

وقد تضمن محتوى المسابقة الإلقاء لإحدى قصائد ثلاث هي: قصيدة مصر تتحدث عن نفسها للشاعر حافظ إبراهيم للمتسابقين من سن 6 إلى 12 عاماً، وقصيدة اللغة العربية تتحدث عن نفسها للشاعر حافظ إبراهيم أيضاً للمتسابقين من سن 13 إلى 15 عاماً، وقصيدة النيل لأحمد شوقي للمتسابقين من سن 16 إلى 18 عاماً.

وتألفت لجنة التحكيم من الشعراء عبيد عباس والدكتور النوبي عبد الراضي والدكتور الضوي محمد الضوي.