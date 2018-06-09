أعلى إقفال لمؤشر «داو جونز» في ثلاثة أشهر

شريف عادل (واشنطن)

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي، تعاملات الجمعة على ارتفاع 75 نقطة، ليسجل أعلى إقفال له منذ مارس الماضي، في إشارة إلى تفاؤل المستثمرين بنتائج اجتماعات دول السبع الصناعية في مقاطعة كيبك الكندية على مدار يومي الجمعة والسبت.

وارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع 2.77% في أعلى مكاسب أسبوعية منذ ثلاثة أشهر، كما ارتفع مؤشر اس آند بي الأوسع نطاقاً بمقدار 1.62%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 1.21%، لتحقق المؤشرات الثلاثة الأشهر للسوق الأميركية ثالث أسبوع على التوالي من الارتفاعات. وتميزت تعاملات يوم الجمعة بالهدوء النسبي، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات زعماء المجموعة، بعد أن علت النبرة العدوانية بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الست الأخرى الأعضاء، وبصفة خاصة الحليفين القريبين للولايات المتحدة فرنسا وكندا، قبل بدء الاجتماعات.

ونصح بريان وين، نائب رئيس بلاكستون للاستشارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بلاكستون العملاقة المستثمرين بعد الإفراط في التفاؤل بالارتفاعات الأخيرة في سوق الأوراق المالية، على الرغم من تفاؤله باستمرار انتعاش الاقتصاد الأميركي خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

وقال وين في لقاء له مع قناة سي ان بي سي CNBC «إحساسي يقول إن هناك شيئاً في الأفق قد يؤدي إلى انزعاج سوق الأسهم، وغالباً سيكون أمراً له علاقة بالأحداث الجيوسياسية. وقد يكون هو القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية»، وجاءت كلمات وين بينما كان مؤشر CBOE Volatility VIX، ويطلق عليه «مقياس الخوف» في أسواق الأوراق المالية، يسجل أقل مستوى له منذ يناير الماضي.

بدوره، توقع توم ناراتي، الرئيس المشارك لقسم إدارة الثروات ببنك يو بي اس بنيويورك، أن تنمو أرباح الشركات عالمياً بمتوسط يتراوح بين 10% - 15%، وأكد أنه على المدى الطويل، فإن ارتفاع أرباح الشركات يدعم ارتفاع أسعار أسهمها. وقال إنه «على الرغم من ارتفاع احتمالات اقترابنا من نهاية الدورة الاقتصادية، فإن بعض أفضل العوائد يتم تحقيقها قرب انتهاء دورة صعود الأسواق»، وأشار إلى أن عوائد الاستثمارات منذ عام 1928 تشير إلى تحقيق متوسط عائد 22% في العام الأخير من دورة السوق، مقارنة بمتوسط 11% في سنوات السوق الصاعدة الأخرى.