الأسهم العالمية للتكنولوجيا تصل إلى آفاق جديدة

تتقدم الشركات العملاقة في التكنولوجيا العالمية في وسط عمليات بيع واسعة في الأسهم هذا الربيع إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بأرباح ضخمة وزيادة في الإنفاق على الأعمال.

قبل بضعة أشهر فقط، تخلص المستثمرون من المراكز الكبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا، محيدين بذلك قيمة سوقية بلغت 601 مليار دولار من قطاع التكنولوجيا، بحسب مؤشر «إس آند بي 500» في غضون ثلاثة أسابيع فقط. وما دفعهم إلى عمليات البيع الواسعة، الأمر الذي زاد من القلق من فرض المزيد من القرارات التنظيمية مع عمليات التدقيق الاستهلاكي على خصوصية البيانات.

الآن، سجل مؤشر ناسداك المركب ارتفاعات جديدة، وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.1% في الربع الحالي، ليصل إلى ارتفاعات غير مسبوقة تفوق وبفارق كبير ما حققه المؤشر خلال ما يعرف بفقاعة الإنترنت أو فقاعة دوت كوم، وهي فقاعة اقتصادية امتدت في الفترة ما بين 1995 و2000. في هذه الفترة، نمت أسواق البورصة في الدول الصناعية بشكل ملحوظ في الصناعات المتعلقة بالإنترنت.

على الرغم من أن أسهم شركات التكنولوجيا تراجعت قرب نهاية الأسبوع الماضي بعد سلسلة طويلة من المكاسب، فإن أرباح الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع مع وجود مؤشرات تفيد بأن الشركات الأميركية تنفق أكثر على التكنولوجيا ساعدت القطاع على استعادة مركزه المهيمن.

وقد تم تداول أسهم شركة «فيسبوك» بنسبة تقترب من الحجم القياسي للتداول خلال الأسبوع الماضي، وأصبحت شركة آبل مرة أخرى على مسافة قريبة من أن تصبح أول شركة أميركية تبلغ قيمتها تريليون دولار. وبالنسبة للشركات الصينية العملاقة مثل مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا والشركة العملاقة في البحث على الإنترنت بايدو فقد شهدتا انتعاشاً كبيراً بعد الهبوط في قيمة الأسهم، التي سجلتاها في وقت سابق من العام الحالي لترتفع بنسبة 12% و18% على التوالي خلال الربع الحالي، حتى أن قطاع التكنولوجيا المحدود في أوروبا شهد تفوقاً أيضاً من خلال مؤشر ستوكس يوروب 600 بمقدار 8 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.