«شروق» تطور مشاريع بقيمة 7.6 مليار درهم

الشارقة (الاتحاد)

يصل إجمالي استثمارات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» 7.6 مليار درهم لمشروعات تزيد مساحتها على 11.74 مليون متر مربع، منها 700 مليون درهم في مشاريعها منذ التأسيس، و6.9 مليار درهم، على مساحة 10.14 مليون متر مربع للسنوات المقبلة، حسب تقرير صادر عن الهيئة أمس بمناسبة 9 أعوام على تأسيسها.

وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «هيأت سياسات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المناخ الاستثماري في الشارقة وعززت من جاذبيته، ما سهل عملية التأسيس لاقتصاد صلب، أساسه التنويع وإدراك الحاجات الأساسية للمستثمرين والعملاء، والرغبة في الارتقاء بنمط وجودة حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، واستطاعت بناء نموذج تنموي متميز، تكاملت فيه مساعيها مع مساعي شقيقاتها الست من إمارات الدولة».

وتابع: «انطلقت الهيئة قبل 9 أعوام بقيادة ورؤى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي التي كانت دوماً المحفز والداعم لكامل فريق العمل، وعلى الرغم من قصر عمرها نسبياً، إلا أنها استطاعت بسرعة ترسيخ اسمها إقليمياً وعالمياً في مجال إنشاء وتطوير الوجهات المتكاملة، وتأسيس الشراكات الاقتصادية الفاعلة، ونجحت في استقطاب استثمارات حيوية، زادت الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، وعززت بشكل كبير مكانة الشارقة على خريطة الأعمال الدولية».

وتضم محفظة الهيئة مشاريع عدة، من بينها «القصباء» و«واجهة المجاز المائية»، و«جزيرة النور» على ضفاف بحيرة خالد، والتي تمثل تجربة ترفيهية بيئية عالمية المستوى، بالإضافة إلى استضافتها مرافق ترفيهية وثقافية وفنية، إلى جانب «جزيرة العلم» في الشارقة وميادين العلم في مختلف مدن الإمارة.

تعكف الهيئة في هذه المرحلة على تطوير مجموعة من المشاريع التي سيتم افتتاح بعضها خلال الشهور القادمة ويعتبر 2018 عاماً نشطاً على صعيد تسليم المشاريع، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح «فندق البيت»، منشأة الضيافة التراثية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، و«واحة البداير» في وقت لاحق من هذا العام.