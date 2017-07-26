حمدان الكعبي: نتبنى أفكاراً جديدة للعمل الثقافي والتراثي والفني

السيد حسن (الفجيرة)

قال حمدان كرم جلال الكعبي، مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام: «إن مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما سيقام في موعده خلال شهر فبراير من عام 2018، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثانية، وتقوم (الهيئة) حالياً بطرح الأفكار الجديدة لإثراء مهرجان الفنون».

ولفت الكعبي في حوار شامل لـ «الاتحاد» إلى أن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون سوف يغطي جميع مناطق الإمارة. وذكر أن «الهيئة» ستعمل على إيجاد أفكار جديدة للعمل الثقافي والتراثي والفني تسير في خطين متوازيين «خط محلي نبحث فيه عن المواهب الوطنية لاكتشافها وتدريبها، وخط خارجي من خلال مشاركات الفرق المسرحية والفنية الدولية».

وكشف الكعبي عن العديد من الأفكار الجديدة التي ستقوم «الهيئة» بتفعيلها خلال الموسم الثقافي والفني الجديد، منها إقامة مهرجان مسرحي للفرق الشبابية الخاصة، وإنشاء جائزة عربية للرواية الشبابية، وإطلاق مهرجان غنائي للأغنية الوطنية على مستوى الدولة، ومن المقرر إطلاق هذا المهرجان خلال احتفالات العيد الوطني المقبل.

وتعمل «الهيئة» حالياً على إطلاق مهرجان جديد في شهر مارس المقبل، يختص بالشعر النبطي أو الشعبي في الإمارات، وسيتم تطويره في المستقبل، ليصبح مهرجاناً عربياً في شعر العامية. وقال الكعبي: تمت إعادة النظر في جوائز التصوير، حيث تم دمج جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي مع جائزة الفجيرة للتصوير الصحفي، ليصبحا جائزة واحدة ذات ملامح وأهداف محددة، وقد حققت الجوائز السابقة نجاحات كبيرة، ونحن نسير على ذات الخط الذي حدده الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. وقمنا ووفقاً لهذه التوجيهات بتدشين أول مركز للدراسات والتوثيق في الفجيرة، ويضم المركز ما يزيد على 15 ألف عنوان من مختلف صنوف العلم والثقافة والفنون والتاريخ. وأضاف الكعبي: «قمنا وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بتجميع المجلات والإصدارات في الفجيرة في مجلة واحدة جامعة، وتم إصدار العدد الأول منها ويركز في مجمله على القضايا الثقافية«. وقال مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام: «نسعى لاستقطاب التجارب المسرحية الشبابية من خلال تخصيص مهرجان عربي حافل لمسرحيات الشباب من أصحاب الفرق الخاصة في شكل جديد وتجارب جديدة غير ما تعودنا عليه».