موانئ دبي العالمية شريك استراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات

دبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم مع «موانئ دبي العالمية» في مقر «الهيئة» بدبي؛ بهدف تعزيز تعاونهما وبناء علاقة استراتيجية لدعم منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.

وقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية».

وقال عبد الله ناصر لوتاه: «تأتي مذكرة التفاهم لتؤكد حرص الجهات الحكومية والخاصة في الدولة والتزامها بالعمل معاً لتكريس مكانتها الريادية كقاعدة مركزية للبيانات بالمنطقة».