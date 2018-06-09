«دافزا» تطرح «دبي بلينك» لاستشراف مستقبل التجارة الذكية

دبي (الاتحاد)

طرحت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» مشروع «دبي بلينك» أول منصة رقمية ذكية في العالم لشركات المناطق الحرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين» ورخصة أعمال افتراضية المعتمدة ضمن النسخة الأولى لمبادرة «دبي 10x» على مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المجلس.

ويهدف «دبي بلينك» إلى استشراف مستقبل سلاسل التوريد والتجارة العالمية عبر إنشاء أول وأضخم منصة تجارية ذكية لشركات المناطق الحرة عالمياً، ويقدم المشروع صياغة جديدة للتجارة الإلكترونية يطلق عليها «التجارة الذكية» التي تتخذ من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتقنية ربط التعاملات الرقمية في التعاقد الذكي وإنترنت الأشياء محورا رئيسا لصناعة تجربة استثنائية والأولى من نوعها عالمياً في تحويل سلاسل التوريد والتجارة العالمية من صياغتها التقليدية إلى صياغة مبتكرة تنفرد بها إمارة دبي ودولة الإمارات عالميا.

ويأتي «دبي بلينك» لدعم الخطط الحكومية الرامية إلى خلق اقتصاديات ذكية ورقمية ومدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا حيث بلغت قيمة سوق التجارة الرقمية العالمية بين الشركات إلى نحو 7.7 تريليون دولار في العام 2017. واعتمد المجلس مقترح دافزا لتشكيل فريق مشترك من المناطق الحرة للعمل مع الجهات الحكومية المعنية إيمانا منه بضرورة العمل التكاملي والتفاعلي لتحفيز ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة بهدف توجيه سلاسل التوريد وخارطة التجارة العالمية رقمياً عبر إمارة دبي الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار الأعمال في المناطق الحرة ونموها بشكل قياسي وأكثر كفاءة خلال الفترة المقبلة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة بمطار دبي : يعد مشروع «دبي بلينك» أحد النماذج المبتكرة التي نستشرف بها مستقبل سلاسل التوريد العالمية والتجارة الإلكترونية عبر المناطق الحرة حيث أنه يقدم مفهوما حديثا للتداول الرقمي وصياغة غير تقليدية لتعزيز تجارة شركات المناطق الحرة في دبي التي اختارت الإمارة لتكون منصة ازدهار ونمو لأعمالها ونؤكد أن العمل المشترك بين المناطق الحرة والجهات الحكومية يشكل نموذجاً جديدا يحتذى به عالميا لصناعة مستقبل جاذب للاستثمارات الأجنبية واستدامتها في المناطق الحرة إضافة إلى رسم ملامح المرحلة القادمة للتجارة الذكية عالميا.

وكشفت دافزا عن أربعة جوانب تميز «دبي بلينك» تمثلت في تقديم آلية تطابق مدعومة بخوارزميات الذكاء للشركات الباحثة عن الموردين ومزودي الخدمات ضمن نطاق سلاسل التوريد الخاصة بها.