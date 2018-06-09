فعاليات «المركز التجاري العالمي» تحقق 12.7 مليار درهم لاقتصاد دبي

دبي (الاتحاد)

حققت الفعاليات التي أقيمت بمركز دبي التجاري العالمي خلال العام الماضي لاقتصاد دبي 12.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وقدّر تقرير صادر أمس عن المركز، إجمالي الناتج الاقتصادي الذي حققته الفعاليات الكبرى بنحو 22.5 مليار درهم بزيادة 8% مقارنة بعام 2015. وذكر التقرير أن 57% من الإنفاق الذي تُحدثه فعاليات مركز دبي التجاري العالمي بقي في الاقتصاد المحلي، ما يعكس قوة قطاع الفعاليات في دبي.

وتأكيداً لأهمية قطاع الفعاليات في دبي، سلّط التقرير الضوء على المبيعات الكبيرة التي حققها القطاع عام 2017، كنتيجة للإنفاق المتعلق بالمشاركة في الفعاليات الكبرى، والتي أدت إلى زيادة قيمته في اقتصاد دبي بنحو 4.3 ضعف، وبعبارة أخرى، إذ خلقت كل 1000 درهم تم إنفاقها في فعالية من فعاليات المركز 4300 درهم في اقتصاد دبي في عام 2017.

ووفرت الفعاليات التي استضافها ونظّمها المركز نحو 84 ألف وظيفة بقطاعات السياحة والسفر والفنادق والضيافة والترفيه، وولّدت هذه الفعاليات 4.1 مليار درهم في دخل الأسرة القابل للتصرف، ويشير هذا الرقم إلى أن قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة به أسهم في خلق 71% من الوظائف في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة به، بينما خلق وظائف بنسبة 29% في القطاعات الأخرى في الاقتصاد المحلي.

ونظّم المركز واستضاف 103 فعاليات كبرى شارك فيها 2.63 مليون مشارك، 1.1 مليون منهم من خارج الدولة.