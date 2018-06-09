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3.3 % مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة العام الماضي

فعاليات «المركز التجاري العالمي» تحقق 12.7 مليار درهم لاقتصاد دبي
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تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018

دبي (الاتحاد)

حققت الفعاليات التي أقيمت بمركز دبي التجاري العالمي خلال العام الماضي لاقتصاد دبي 12.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وقدّر تقرير صادر أمس عن المركز، إجمالي الناتج الاقتصادي الذي حققته الفعاليات الكبرى بنحو 22.5 مليار درهم بزيادة 8% مقارنة بعام 2015. وذكر التقرير أن 57% من الإنفاق الذي تُحدثه فعاليات مركز دبي التجاري العالمي بقي في الاقتصاد المحلي، ما يعكس قوة قطاع الفعاليات في دبي.

وتأكيداً لأهمية قطاع الفعاليات في دبي، سلّط التقرير الضوء على المبيعات الكبيرة التي حققها القطاع عام 2017، كنتيجة للإنفاق المتعلق بالمشاركة في الفعاليات الكبرى، والتي أدت إلى زيادة قيمته في اقتصاد دبي بنحو 4.3 ضعف، وبعبارة أخرى، إذ خلقت كل 1000 درهم تم إنفاقها في فعالية من فعاليات المركز 4300 درهم في اقتصاد دبي في عام 2017.

ووفرت الفعاليات التي استضافها ونظّمها المركز نحو 84 ألف وظيفة بقطاعات السياحة والسفر والفنادق والضيافة والترفيه، وولّدت هذه الفعاليات 4.1 مليار درهم في دخل الأسرة القابل للتصرف، ويشير هذا الرقم إلى أن قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة به أسهم في خلق 71% من الوظائف في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة به، بينما خلق وظائف بنسبة 29% في القطاعات الأخرى في الاقتصاد المحلي.

ونظّم المركز واستضاف 103 فعاليات كبرى شارك فيها 2.63 مليون مشارك، 1.1 مليون منهم من خارج الدولة.

بلغ إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات الكبرى التي أقامها مركز دبي التجاري العالمي 22.5 مليار درهم، منها 16 ملياراً تحققت بشكل مباشر من إنفاق المشاركين في الفعاليات، والقطاعات المرتبطة بها كالسفر والسياحة والفنادق والضيافة والترفيه، وحقق الإنفاق على خدمات الفعاليات زيادة كبيرة بلغت نسبته 24% (من 4.2 مليار درهم في عام 2015، إلى 5.3 مليار درهم في عام 2017)، وأسهم في تحقيق الزيادة في القيمة الإجمالية زيادة في عدد الشركات الدولية العارضة بنسبة 13% مقارنة بعام 2015. ... المزيد
     
 

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