«عجمان للصرف الصحي» تصدر إجراءات تحفيزية لدعم التجار

عجمان (الاتحاد)

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي، إن مجلس إدارة الشركة أصدر خلال اجتماعه مؤخراً، جملة من الإجراءات التسهيلية والتحفيزية للمحال التجارية والمستثمرين، مؤكداً أن إمارة عجمان تسعى وبتوجيهات مباشرة من الحكومة الرشيدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتبسيطها وتيسيرها بشتى الوسائل.

وأوضح أن الشركة تسعى لتطبيق التوجيهات الرشيدة التي أصدرها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والخاصة بتقديم لتسهيلات للمحال التجارية والمستثمرين.

وبين سموه، أن الشركة تعفي المحال التجارية التي تمتلك باب أو بابين أو ثلاثة من رسوم الخدمات التي تتقاضاها خلال شهر يونيو الجاري، وتزامناً مع شهر الخير والبركة لدعم المحال التجارية ومساعدتهم مادياً، وإشعارهم بالوقوف الدائم بجانبهم.

وتابع أن الشركة اتخذت إجراءً خاصاً بتخفيض رسوم الخدمة المستحقة المطبقة على المحال التجارية بنسبة 10% بدءاً من أغسطس 2018، موضحاً أن سعادة المستثمرين، والتخفيف عنهم هو أهم الأولويات التي نعمل لتحقيقها.

وأفاد بأن الشركة تعمل على تمديد فترة سداد رسوم التوصيل المطبقة على الأراضي الشاغرة المملوكة للقطاع الخاص من 15 يوماً من تاريخ الفاتورة لتصل لـ 1095، أي ما يعادل 3 سنوات من تاريخ الفاتورة، وفيما يتعلق بتطوير قطع الأراضي خلال الفترة السابقة، فإن رسوم التوصيل تصبح مستحقة الدفع عند الموافقة على مراجعة تخطيط المياه العادمة.