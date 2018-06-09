«اقتصادية دبي»: إجراءات تحفيزية لتجديد ‬تراخيص ‬المنشآت ‬التجارية

دبي (الاتحاد)
طورت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حزمة من الخدمات الخاصة بإجراءات تجديد تراخيص المنشآت التجارية بإمارة دبي، تتمثل في تقسيط الغرامات المالية، ورسوم تجديد الرخص التجارية، وتخفيض الرسوم والغرامات للرخص التجارية غير المزاولة لنشاطها التجاري لأكثر من سنة، وتجميد الرخص التجارية، والتسوية الودية للمخالفات.
وتسعى «اقتصادية دبي» من هذه المبادرات إلى تذليل العقبات وتقديم تسهيلات وذات قيمة مضافة لأصحاب المنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد تعزيز مزاولة الأعمال والحرص على مرونة الدفع لأصحاب المنشآت التجارية في إمارة دبي، حسب محمد الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
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وبإمكان صاحب الرخصة الاستفادة من عملية التخفيض في حال تراكمت الغرامات والرسوم لعدم مزاولة المنشآت التجارية نشاطها لأكثر من سنة، فيمكن للمستثمرين التقدم بطلب عدم خضوع المنشأة للرسوم وتفادي تراكم الغرامات. وفي حال رغبة العميل بالتوقف عن مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً مع الحفاظ على الرخصة التجارية، بإمكانه تجميد الرخصة التجارية وحفظها دون تراكم الرسوم والغرامات.
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وقال الشحي: «تسعى اقتصادية دبي إلى تعزيز التنافسية عبر تقديم مجموعة من التسهيلات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال لاستدامة أعمالهم التجارية. وتعطي المبادرات دلالة واضحة على تقديمنا الدعم المستمر لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة جميع المعوقات التي تواجهها الشركات لتطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي».