أبوظبي (الاتحاد)

أصدر معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، قراراً بتعديل النظام الأساسي لمؤسسة أبوظبي للطاقة «شركة ذات مسؤولية محدودة»، بحيث يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، من بينهم رئيس المجلس، على أن يصدر قرار تعيينهم من رئيس دائرة الطاقة بعد موافقة المجلس التنفيذي. ونص على أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ قرار التعيين، وتجدد مدة العضوية تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة إلا إذا صدر قرار من رئيس دائرة الطاقة بحل وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

كما أصدر المرر قراراً آخر بتسمية أعضاء مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة برئاسة معالي سيف محمد الهاجري، ومحمد حسن السويدي نائباً للرئيس وعضوية كلٍّ من مبارك عبيد خميس الظاهري وسلم خميس الدرمكي وخالد عبد الله بن شيبان المهيري وجاسم حسين ثاب وجون بيندكت مكارثي، على أن يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات على الأقل خلال كل سنة مالية.

وجاء في تعديل النظام الأساسي لمؤسسة أبوظبي للطاقة أن يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتولى جميع اختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، بحيث يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل لاعتمادها من دائرة الطاقة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أغراضها، وله أن يمارس جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لذلك، ويتولى وضع وإصدار اللوائح المالية والإدارية والتشغيلية للشركة والنظم الخاصة بإجراءات التأمين والمناقصات والمزايدات والعقود والمشتريات للشركة والشركات المملوكة لها بالكامل.

كما يتولى مجلس الإدارة تعديل أي حكم من أحكام النظام الأساسي حسب المقتضيات، ووضع وإصدار وتعديل الأنظمة الأساسية ورأس مال المؤسسة والشكل القانوني لها واسم وأغراض الشركات المملوكة من قبلها بالكامل وتحديد أعمارها الزمنية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.