الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد»: أصول مصرف الهلال ترتفع %3.1 إلى 44.8 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي أصول مصرف الهلال خلال العام الماضي بنسبة 3.1%، ليصل إلى 44.8 مليار درهم، فيما زاد صافي الأرباح 12.9% على أساس سنوي في 2017 إلى 140.7 مليون درهم، حسب أليكس كويلو الرئيس التنفيذي للمصرف.

وقال لـ «الاتحاد»، إن المصرف يمضي قدماً بخطى ثابتة، ويتمتع بوضع قوي للغاية، خاصةً بعد الموافقة على طلب المصرف زيادة رأسماله في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى «استراتيجية مصرف الهلال 2020» التي وضعت في مطلع عام 2017 لتعظيم إمكانات المصرف كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، تستهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة في السوق المحلية.

وقال: يمثل خفض التكاليف، وزيادة الإيرادات أحد المكونات الأساسية لهذه الاستراتيجية، عبر ترشيد النفقات وزيادة الدخل من الرسوم من خلال تطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء. وأضاف: تمخضت تلك الاستراتيجية عن نتائج إيجابية حتى الآن، حيث خفضنا النفقات في عام 2017 بنسبة 2.93% مقارنةً بعام 2016، كما شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 5.8% خلال الفترة نفسها.