مجموعة السبع تتعهد بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

مالبي (وكالات)

تعهد زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية في ختام قمتهم بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وتعهدت الدول في البيان الختامي بعد القمة التي استمرت على مدار يومين في لا مالبي بكيبيك على ضمان "سلمية" البرنامج النووي الإيراني.

وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قادة مجموعة السبع ابدوا التزامهم احتواء "الطموحات النووية" لايران في القمة التي عقدوها في كندا.

وقال ترامب، الذي اثار غضب القادة الاوروبيين بانسحابه من الاتفاق النووي مع ايران، إن "دول مجموعة السبع ملتزمة ابقاء الطموحات النووية لايران تحت المراقبة".

ودفعت الخطوة الاميركية لاعادة فرض العقوبات على ايران، بعد ان رفعت بموجب الاتفاق الهادف الى ضمان عدم سعي ايران لامتلاك قنبلة نووية، بالعديد من المستثمرين الاوروبيين الذين عادوا الى هذا البلد الى الحد من انشطتهم.