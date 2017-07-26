تشغيل المفاعل الأول العام المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مؤتمر صحفي عقدته في محطة براكة أمس، أن تشغيل المفاعل الأول يبدأ العام المقبل، وذلك وفق أعلى معايير السلامة النووية وجودة التشغيل، مشيرة إلى أنها أنجزت 96% من المفاعل الأول، و إنهاء جميع الاختبارات الرئيسة المتعلقة بعمليات التشغيل، وتتنظر المؤسسة حالياً إصدار رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وقال المهندس محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة «من المتوقع اكتمال مشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية الذي يشمل 4 مفاعلات تنتج 5600 ميجاوات، وتم إنجاز 82% من إجمالي المشروع حتى أمس، خلال عامي 2020 و2021»، لافتاً إلى أن مشروع براكة هو الأكبر من نوعه في العالم، وحقق سمعة عالمية كبيرة.

وأضاف «تتعاون المؤسسة مع وكالة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات ومساعدة الدول الراغبة في التوجه لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النووية، وتم تشكيل لجنة لتلقي طلبات تبادل الخبرات والاطلاع على ما قامت به الإمارات في هذا المجال».

وأفاد أن نحو 50% من استثمارات المشروع تم إنفاقها بالفعل، كما حقق نقلة نوعية في منتجات شركتي حديد الإمارات ودوكاب، وأن الطاقة النووية توفر نحو 25% من احتياجات الدولة.