المفاعل الثاني في براكة يجتاز اختبار التوازن المائي البارد

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أمس، عن إنجاز جديد في المشروع النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في موقع براكة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، يتمثل في اجتياز المحطة النووية الثانية اختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، ما يعد خطوة مهمة ضمن الاستعدادات للعمليات التشغيلية.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الإنجاز تحقق بعد نحو عام كامل على اجتياز المحطة النووية الأولى للاختبار ذاته، ما يعكس التزام المؤسسة تطبيق أعلى المعايير العالمية في السلامة والجودة خلال إنشاء المحطات الأربع للطاقة النووية السلمية.

وتتمثل مهمة الاختبار في التحقق من أن جميع عناصر نظام التبريد وأنظمة الضغط العالي في المفاعل تلبي معايير السلامة والجودة التي وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. ويُعد الاختبار خطوة مهمة نحو تحضير المحطة النووية الثانية للمرحلة التشغيلية، حيث سبقته عملية تنظيف كاملة لأنابيب أنظمة توريد البخار النووي.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، «إن اجتياز المحطة النووية الثانية لاختبار التوازن المائي البارد يعد إنجازاً جديداً ضمن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، كونه جاء نتيجة للتعاون الوثيق بين كافة الجهات العاملة على تطوير المشروع الذي يعتبر أكبر موقع إنشاء محطات طاقة نووية في العالم، من خلال الاستفادة من المعارف المكتسبة من الاختبارات والأعمال الإنشائية التي أجريت في المحطات السابقة، لضمان الالتزام بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والجودة والسلامة».