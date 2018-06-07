في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين محمد بن زايد: الارتقاء بالعلاقات الثنائية يحقق تطلعات قيادتي البلدين



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، بحث تعزيز العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها في ظل التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. كما جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين. وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.