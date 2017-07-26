«مايكروسوفت» تدرس حذف برنامج «الرسام» من «ويندوز»

ريدموند (د ب أ)

تدرس شركة برمجيات الكمبيوتر الأميركية «مايكروسوفت» المطورة لنظام التشغيل الشهير «ويندوز» حذف برنامج معالجة الصور والرسوم الأشهر «إم.س بينت» (الرسام) من النسخة المحدثة لنظام التشغيل «ويندوز 10 فول كرييتورز». وكانت «مايكروسوفت» قد وصفت برنامج «بينت» في قائمة صادرة عنها بأنه «مهمل» وهو ما يعني أن الشركة لن تدعمه وربما تحذفه في المستقبل.

كان برنامج الصور والرسوم «بينت» قد ظهر مع الإصدار الأول لنظام التشغيل «ويندوز»، والذي جاء تحت اسم «ويندوز 0 .1» في نوفمبر1995. وقد كان هذا البرنامج في البداية نسخة مرخصة من تطبيق «بي.سي بينت براش»، الذي كانت شركة «زد سوفت كوربورشن» قد طورته.

ومن المتوقع طرح النسخة المحدثة من نظام التشغيل «ويندوز 10» خلال الخريف المقبل، رغم أن مايكروسوفت لم تحدد موعد الطرح حتى الآن.