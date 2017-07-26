السعودية تتجه لأول «خصخصة» في أحد مطاراتها

دبي (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الحكومة السعودية عينت جولدمان ساكس لإدارة بيع حصة في مطار الرياض، وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة.

وقالت المصادر إن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض من دون الكشف عن إطار زمني للبيع.

ولم يتضح بعد حجم الحصة ولا قيمتها التقديرية لكن مطار الرياض هو ثاني أكبر المطارات السعودية بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وسلط مسؤولون الضوء على قطاع النقل باعتباره قطاعاً يحظى بأولوية في عمليات الخصخصة مع تطلع السعودية لتقليص الإنفاق الحكومي وتحسين الخدمات وتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط، غير أن العملية استهلكت وقتاً للتنفيذ.