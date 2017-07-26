«موانئ دبي» تناول 34 ‭‬مليون ‬حاوية في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

ناولت موانئ دبي العالمية المحدودة 34 ‏‭ ‬مليون ‬حاوية ‬نمطية (‬قياس ‬20 ‬قدماً) ‬عبر ‬محفظة ‬أعمالها ‬العالمية ‬من ‬محطات ‬الحاويات ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ال‬عام ‬2017، ‬بنمو نسبته ‬8.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ‏‭و ‬لا‭ ‬تضم‭ ‬أحجام‭ ‬المناولة‭ ‬الإجمالية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المقارنة‭ ‬المثلية‭ ‬الأحجام‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناولتها‭ ‬في‭» ‬ياريمشا»‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬فقط، ‭ ‬و‭»‬سانت‭ ‬جون‭ «‬في‭ ‬كندا‭ ‬و«‬ليماسول‭ «‬في‭ ‬قبرص‭ ‬و«‬بربرة‭ «‬في‭ ‬أرض‭ ‬الصومال 7.7%‬. وشهد الربع الثاني من العام تسارعاً في وتيرة النمو السنو‏‭ ‬ي ‬الذي ‬بلغ ‬10.7‬% ‬على ‬أساس ‬التقارير ‬المحاسبية ‬و‬10.4‬% ‬على ‬أساس ‬المقارنة ‬المثلية. ‬ولا ‬تضم ‬أحجام ‬المناولة ‬الإجمالية ‬على ‬أساس ‬المقارنة ‬المثلية ‬الأحجام ‬التي ‬تمت ‬مناولتها ‬في «‬سانت ‬جون» ‬في ‬كندا ‬و«‬ليماسول» ‬في ‬قبرص ‬و«‬بربرة» ‬في ‬أرض ‬الصومال ‬بما ‬يتخطى ‬التوقعات ‬المعدلة ‬لدروري. وشهد النصف الأول من 2017 تحسناً في أداء التجارة العالمية حيث سجلت مناطقنا الثلاث تسارعاً في معدلات النمو في الربع الثاني من العام وبالتحديد محطاتنا في أوروبا والأميركيتين. وسجل أداء إقليم الإمارات الذي قام بمناولة 7.7 ‬مليون ‬حاوية ‬نمطية ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬نمواً ‬سنوياً ‬بنسية ‬4.3% ‬فيما ‬بلغت ‬نسبة ‬النمو ‬6.6 ‬% ‬خلال ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬2017.

وقامت ‬المحطات‭ ‬الموحدة، التابعة لموانئ دبي العالمية، بمناولة17.9‭ ‬ مليون ‬حاوية ‬نمطية ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬2017 ‬بزيادة ‬سنوية ‬بلغت ‬22.4% ‬على ‬أساس ‬التقارير ‬المحاسبية ‬بينما ‬ارتفع ‬النمو ‬السنوي ‬في ‬الأحجام ‬الموحدة ‬على ‬أساس ‬المقارنة ‬المثلية. ‬ولا‭ ‬تضم‭ ‬أحجام‭ ‬المناولة‭ ‬الموحدة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المقارنة‭ ‬المثلية‭ ‬الأحجام‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناولتها‭ ‬في‭ ‬«ياريمشا»‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬فقط، ‭ ‬و‭»‬سانت‭ ‬جون»‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬و‭»‬ليماسول‭ «‬في‭ ‬قبرص‭ ‬و«‬بربرة»‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الصومال، ‭ ‬ويعدلها‭ ‬ضم‭ ‬محطة‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬سي‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية.‭ ‬بنسبة ‬4.7%. ‬وعزز ‬من ‬أداء ‬أحجام ‬المناولة ‬الموحدة ‬في ‬منطقة ‬آسيا ‬والمحيط ‬الهادئ ‬وشبه ‬القارة ‬الهندية ‬انضمام «‬بوسان» ‬في ‬كوريا ‬الجنوبية ‬في نهاية ‬العام ‬2016 ‬إلى ‬محفظة ‬الأعمال ‬الموحدة. ونوه سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية بأداء محطات المجموعة عبر محفظة أعمالها العالمية، مشيراً إلى الأداء القوي لإقليم الإمارات، والذي يعزز دور الإمارات ودبي المحوري في التجارة‏‭ ‬الدولية ‬ويصب ‬في ‬إطار ‬جهود ‬تنويع ‬الاقتصاد ‬وتنمية ‬القطاعات ‬الحيوية ‬التي ‬تدعم ‬توجهات ‬القيادة ‬الرشيدة ‬في ‬الاستعداد ‬لمرحلة «‬الإمارات ‬بعد ‬النفط» ‬وبناء ‬اقتصاد ‬مستدام ‬قائم ‬على ‬المعرفة ‬والابتكار. وقال ابن سليم: «حققت محفظة أعمالنا نتائج تفوقت على نمو السوق مستفيدة من تحسن المناخ التجاري في 2017 ومكاسب الحصة السوقية من التحالفات الجديدة بين شركات الشحن، والتي دفعت نمو أحجام المناولة في الربع الثاني.

وقد حققت جميع مناطقتنا الجغرافية على امتداد محفظة أعمالنا أداءً قوياً في دلالة على صحة استراتيجيتنا ونجاحنا في توفير الطاقة المناسبة في الأسواق الرئيسة». واختتم: «يسرنا مواصلة محطاتنا في الأميركيتين وأوروبا تحقيق النمو وكذلك الأمر بالنسبة للتحسن المشجع في أحجام المناولة في إقليم الإمارات، ولا نزال نتوقع تفوق نمو الأحجام في محفظة أعمالنا على أداء السوق. ونظراً للبداية المشجعة لأدائنا في النصف الأول فإننا على ثقة من قدرتنا على تلبية توقعات السوق لكامل العام 2017».