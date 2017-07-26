الأسهم المحلية تتماسك أمام جني الأرباح

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حافظت أسواق المال في الإمارات على مكاسبها السوقية التي حققتها خلال الأسبوع الماضي، رغم عمليات جني أرباح وضغوط محدودة على الأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين، ما أدى إلى استمرار قيمة التداول عند مستويات منخفضة، والتي بلغت يوم أمس، 426 مليون درهم موزعة على 87 مليون درهم في سوق العاصمة أبوظبي و339 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وشهدت شركات التأمين وأسهم صغيرة نشاطاً مضاربياً، واستقطبت معه معظم السيولة.

وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية متماسكاً، حيث أغلق المؤشر العام للأسعار في السوق على مستوى 4542 نقطة بارتفاع ضئيل نسبته 0.04%. وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم أمس، 87.3 مليون درهم، حيث شهدت الجلسة إبرام 1010 صفقة على أسهم 29 شركة مدرجة بالسوق، وتم من خلالها تداول 41 مليون سهم، تقريباً، وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار الإغلاق لـ7 شركات مساهمة عامة، في حين استقرت أسعار الإغلاق لـ11 شركات أخرى مقابل إغلاق 11 شركات على انخفاض، مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول من أمس.

وتوزعت التداولات في سوق أبوظبي، على عدة قطاعات أهمها «البنوك» و«العقار» و«الاتصالات»، وفي قطاع البنوك استحوذت التداولات على أسهم بنك أبوظبي الأول على نحو 16.2 مليون درهم، وأغلق سهم البنك على سعر 10.65 درهم للسهم، بارتفاع طفيف مقارنة مع سعره ليوم أول من أمس.