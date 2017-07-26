«سوق أبوظبي للأوراق المالية» والاستثمارات اليابانية

راشد البلوشي

شكل عقد الدورة الخامسة، لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجاري، نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبين الاستثمارات اليابانية التي رأت في هذا السوق، ومنذ وقت مبكر جداً، بيئة استثمارية جاذبة بمرتبة الشراكة الاستراتيجية.

فمنذ عام 2005، كان للاستثمارات اليابانية في سوق أبوظبي حضور قوي على صعيد الاستثمار الفردي، وتحوّل تدريجياً إلى الاستثمار المؤسسي الذي يترجم شراكة متصلة النمو، عمادها الثقة المعززة بالشفافية والريادة في ابتكار الأدوات والأوعية الاستثمارية الموسومة بالجدوى والأمان.

ما بين الدورة الرابعة لهذا المجلس العتيد، والتي انعقدت العام الماضي في أبوظبي، والدورة الخامسة الحالية، فقد حقق سوق أبوظبي رزمة من ابتكارات الريادة ومعدلات النمو في التدفقات الاستثمارية، ما نعتقد أنه يعطي للشراكة الاقتصادية بين البلدين ترجمات رقمية توسع من الفرص ومجالات العمل الاستثماري الذي يحظى برعايات قيادية في البلدين، ويمنح القطاعين العام والخاص في كلا الاتجاهين آفاقاً للاهتمام والتركيز.

يُسعدنا في سوق أبوظبي أن نشهد اضطراد نمو الاستثمار المؤسسي الياباني في هذا السوق الذي يُنظر له في الشرق الأوسط على انه أحد مفاتيح الترويج الموثوق.

ففي الجداول البيانية التي لدينا، نلحظ كيف تنامت التدفقات الاستثمارية اليابانية في سوق أبوظبي منذ 2005، واتخذت النمط المؤسساتي بمنطق يمتلك كل مبررات الثقة والتفاؤل.